© Jonas Ratermann Juergen Boos ist Direktor der Frankfurter Buchmesse

Ein Medium, dem schon oft die Totenglocken geläutet wurden: Das Buch werde ein Opfer der Digitalisierung werden, wie der Farbfilm und das Tonband. Ach was. Vom 19. Oktober an werden die Hallen in Frankfurt nach zwei Corona-Jahren wieder gut gefüllt sein. Juergen Boos, der Chef der Messe, gibt Auskunft über den kommerziellen Marktplatz und das kulturpolitische Ereignis Frankfurter Buchmesse.