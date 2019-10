© Brandwatch

In Europa dominiert Adidas die Twitter-Markenlandschaft



vorallem in Momenten auf, in denen Paare zu sehen sind. Des Weiteren spielen Schnappschüsse von Modenschauen und Fashion Weeks eine bedeutende Rolle.



Die einzige deutsche Marke unter den Top 10 ist Adidas auf Platz vier, Sportartikel-Ortsrivale Puma folgt auf Rang 13, BMW liegt auf Platz 18. Komplettiert werden die ersten Zehn von großen US-Brands wie EA Sports, Nike, Apple, Pepsi und Chevrolet sowie der Airline Emirates auf Platz zehn (siehe Top-50-Ranking unten).



Außerdem hat Brandwatch untersucht, welche Markenlogos von Influencern besonders häufig in Bild-Tweets erwähnt werden. Die Top 5 dabei: Adidas (4625 Erwähnungen von Influencern mit mehr als 10.000 Followern), Nike (3488), Coca-Cola (2009), Emirates (1844) sowie Under Armour (1659).



Die 50 am häufigsten abgebildeten Marken auf Twitter

Ranking Marke Anzahl Logo Mentions auf Twitter 1 Amazon 7.431.193 2 McDonald's 4.952.473 3 Chanel 3.783.851 4 Adidas 3.088.607 5 EA Sports 2.019.969 6 Nike 1.706.864 7 Apple 1.683.476 8 Pepsi 1.271.466 9 Chevrolet 1.215.015 10 Emirates 1.111.787 11 Coca-Cola 1.096.531 12 Kia Motors 1.062.895 13 Puma 827.139 14 Chick fil-A 822.972 15 Oreo 658.819 16 Olympics 618.120 17 Samsung 525.560 18 BMW 504.617 19 Under Armour 471.332 20 Nikon 452.035 21 Facebook 440.386 22 Barclays 411.410 23 KFC 410.171 24 AT&T 394.005 25 Boston Red Sox 375.588 26 Corona Extra 374.790 27 Hyundai 351.039 28 Toyota 345.887 29 Huawei 298.011 30 United Airlines 269.137 31 Goodyear 261.516 32 Louis Vuitton 259.046 33 Reebok 249.522 34 Pantene 249.439 35 ANA 245.960 36 Hersey's 241.424 37 Ikea 240.854 38 Budweiser 238.567 39 Microsoft 228.792 40 Sky 224.578 41 Kia 206.424 42 T-Mobile 201.212 43 Mercedes Benz 181.271 44 Southwest Airlines 174.663 45 Vodafone 161.211 46 Heinken 160.324 47 Coach 157.507 48 Gatorade 153.516 49 BBVA 139.442 50 Honda 124.396

Quelle: (Brandwatch)

Das britische Social-Media-Analyseunternehmen hat für den Report den Kontext der Fotos, die Marken, die jeweils von Männern und Frauen am häufigsten geteilt werden, den Einfluss von Influencern auf die Markensichtbarkeit sowie die beliebtesten Logos nach Standort in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum untersucht.Das Ergbnis: Keine Marke taucht weltweit so häufig in Bild-Tweets auf wie. Mehr als sieben Millionen Logo Mentions hat Brandwatch in seinem Report gezählt. Laut den Studienmachern treffen die Nutzer am häufigsten auf der Straße auf Amazon - sei es auf großen Plakatflächen, in Schaufenstern oder auf Lastwagen. Zudem wird der Online-Riese stark im Kontext von Videospielen und Gaming erwähnt. Das beliebteste Motiv, auf dem das Amazon-Logo zu sehen ist, ist ein Smartphone.Mit knapp fünf Millionen Logo Mentions landetim globalen Ranking auf Platz zwei. Die Fastfood-Marke taucht - logischerweise - häufig im Kontext von Mahlzeiten auf. So twittern viele Nutzer zum Beispiel Bilder von McDonald's-Menüs, McCafé-Bechern oder Geburtstagspartys von Kindern mit Lieferungen der Burgerkette. Zudem taucht die Marke als Sponsor im Umfeld von Sportveranstaltungen stark auf.Den dritten Rang belegt miteine Brand aus dem Mode-Bereich. Die französische Marke hat es laut Brandwatch geschafft, sich auf Twitter erfolgreich in einem romantischen Kontext zu positionieren. So taucht Chanel auf Bild-TweetsLogo-Datenbank sowie die vonnach Instanzen der Logos gesucht, die auf Twitter geteilt werden. Die Logos sind nach der Anzahl der visuellen Erwähnungen aufgelistet, die zwischen Februar 2018 und September 2019 gefunden wurden. Der Begleittext wurde nicht berücksichtigt. Die Technologie des Unternehmens ahmt nach, wie das menschliche Auge visuelle Inhalte mithilfe neuronaler Netzwerke verarbeitet, um Logos, Objekte, Szenen und Aktionen in Bildbeiträgen zu erkennen.Den kompletten Brandwatch-Report gibt es hier . tt