Brandsome

Mit dem Tee-Start-up Fitvia hat Brandsome einen ersten Kunden gewonnen

Sport1 investiert in neue Geschäftsfelder und gründet gemeinsam mit dem Teleshoppinganbieter Channel21 ein Joint Venture für Live Shopping. Brandsome, so der Name des gemeinsamen Unternehmens, bietet Kunden Teleshopping-Lösungen aus dem Baukasten: Von der Konzeption über die Produktion und Verbreitung der Sendungen bis hin zu Vertriebslösungen.

Sport1 und Channel21 arbeiten bereits seit geraumer Zeit zusammen: Der Teleshoppingsender, hinter HSE und QVC die Nummer 3 im deutschen Teleshoppingma