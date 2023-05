"Noch wach?"

Stuckrad-Barre will keinen "Schlüsselroman" über Springer geschrieben haben

Bestseller-Autor Benjamin von Stuckrad-Barre hat am Mittwoch seinen mit Spannung erwarteten Roman "Noch wach?" veröffentlicht. In einem Spiegel-Interview verwahrte sich der 48-Jährige gleich an mehreren Stellen dagegen, dass es sich - wie zuvor in …