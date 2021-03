© imago images / agefotostock Mit Brand Aid launcht die Ad Alliance ein KI-basiertes Steuerungstool zur gattungsübergreifenden Werbewirkungsanalyse

Großer Name, großes Versprechen: Mit dem auf Künstlicher Intelligenz basierenden Tool "Brand Aid" will die Ad Alliance fortan tagesaktuelle und crossmediale Werbewirkungsanalysen anbieten. Dafür greift die Software auf Vier-Jahres-Daten für über 1300 Marken aus Deutschland aus knapp 40 Branchen zurück und will sowohl ex-post- als auch ex-ante-Analysen möglich machen.