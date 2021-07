© Deutscher Radiopreis DerDeutsche Radiopreis 2021 wird am 2. September verliehen

Bevor im September der Radiopreis 2021 verliehen wird, darf sich das Grimme-Institut zunächst sehr viele Bewerber anhören. In diesem Jahr haben 142 Radioprogramme exakt 437 Vorschläge eingereicht, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Nominierungskommission des Grimme-Instituts wähle daraus nun jeweils drei Finalisten für die verschiedenen Kategorien des Radiopreises aus. Im Anschluss wird eine Jury aus Medien-Expertinnen und -Experten die Gewinner küren.