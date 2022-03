Unverändert bleibt das Motto der Screenforce Days: Unter dem Titel "The Magic of Total Video" stehen die aufwändig inszenierten Programm-Screenings der Sender und Vermarkter an den ersten beiden Tagen im Mittelpunkt. Der sogenannte Content-Talk, Experten-Vorträge und die Präsentation der neuen Studie des Gattungsvermarkters runden das Programm ab. Ihre aktive Teilnahme haben bereits OWM-Geschäftsführerin Susanne Kunz, Kerstin Niederauer-Kopf, CEO der AGF Videoforschung und Klaus-Peter Schulz, Vorstand der OMG, zugesagt. Durch die Veranstaltung führt wieder Wolfram Kons. Das komplette Programm soll im April veröffentlicht werden.

"Wir haben uns die Entscheidung für ein erneutes virtuelles Branchenevent ohne Publikum nicht leicht gemacht, aber die nach wie vor geringe Planungssicherheit für Großveranstaltungen im Hinblick auf die Pandemie ließ uns im Februar, als wir uns festgelegt haben, keine andere Wahl", erklärt Screenforce-Geschäftsführer. Mit der Entscheidung für ein zusätzliches dezentrales Get-Together-Konzept wolle man das Beste aus beiden Welten vereinen: die größtmögliche Reichweite der Screenings verbunden mit dem Klassentreffen-Gefühl, das die Screenforce Days seit jeher ausmacht. "Grundsätzlich wollen wir aber zu einem zentralen Live-Screening-Konzept mit Publikum zurück", kündigt Hildebrandt an.