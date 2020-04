zeigt

, warum seriöser Journalismus jetzt unvermeidlich ein Kunststück der Bewältigung von Widersprüchlichkeit ist. dh

Die Radiozentrale wird in den beiden kommenden Monaten ausgewählte Themen rund um Audio und Radio auf der Website Radioadvertisingsummit.de und in Form von wöchentlichen Newslettern zur Verfügung stellen. Die Inhalte sind thematisch nach den Bereichen Innovation, Kreation, Kommunikation und Audio gegliedert und werden immer donnerstags aktualisiert. Neben den Vorträgen der Speaker werden unter anderem Studien, Trends oder innovative Programmaktionen von Radiosendern in der Corona-Krise vorgestellt. Die Inhalte werden als Podcasts, Videos, Interviews, Präsentationen oder als Blogbeiträge aufbereitet."Diese Zeit ist außergewöhnlich und für alle eine neue Herausforderung. Aber wenn es jemand geschafft hat, Nähe und Vertrauen zu den Menschen über Jahrzehnte aufzubauen, die in dieser Krise so bedeutend ist, dann ist es Radio", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Aktuelle Studien belegen, dass Radio für die Menschen unverzichtbar und ein essenzielles Vertrauensmedium ist. Das ist ein guter Grund, um die Themen des Radio Advertising Summit aber auch die aktuellen Entwicklungen in der Audio-Welt jetzt auf einem neuen Weg für alle Audio-Interessenten aufzubereiten."Den Auftakt macht ein Podcast von Bernhard Pörksen, der den Radio Advertising Summit als Key Note Speaker eröffnen sollte. In dem Podacst "Die neue Macht des Publikums. Vom Konsument zum Medienaktivisten"der Tübinger Kommunikations- wissenschaftler