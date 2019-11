Mit der Kicker Convention wollen die Macher um Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob sowie die NürnbergMesse eine neue, relevante Plattform für Austausch zu Sportbusiness-Themen zu schaffen. Das Thema E-Sports war für die Premieren-Veranstaltung sicher gut gewählt, wie der Auftaktvortrag von Professor Matthias Fifka von der Universität Erlangen-Nürnberg zeigte: Die Umsätze in diesem Bereich sollen von weltweit 779 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 ansteigen. In Deutschland werden die Erlöse der Prognose zufolge von 70 auf 180 Millionen Euro zulegen.



E-Sports im Fokus: Eindrücke von der Kicker Convention in Nürnberg

1 / 52 (Foto: Christian Horn) 2 von 52 Teilen 2 / 52 (Foto: Christian Horn) 3 von 52 Teilen 3 / 52 (Foto: Christian Horn) 4 von 52 Teilen 4 / 52 (Foto: Christian Horn) 5 von 52 Teilen 5 / 52 (Foto: Christian Horn) 6 von 52 Teilen 6 / 52 (Foto: Christian Horn) 7 von 52 Teilen 7 / 52 (Foto: Christian Horn) 8 von 52 Teilen 8 / 52 Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob (M.) im Gespräch mit Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse Group (r.) und Moderator Daniel Luther (Foto: Christian Horn) 9 von 52 Teilen 9 / 52 (Foto: Christian Horn) 10 von 52 Teilen 10 / 52 (Foto: Christian Horn) 11 von 52 Teilen 11 / 52 (Foto: Christian Horn) 12 von 52 Teilen 12 / 52 (Foto: Christian Horn) 13 von 52 Teilen 13 / 52 (Foto: Christian Horn) 14 von 52 Teilen 14 / 52 (Foto: Christian Horn) 15 von 52 Teilen 15 / 52 (Foto: Christian Horn) 16 von 52 Teilen 16 / 52 Mathias Fifka, Vorstand des Instituts für Wirtschaftswissenschaft und Professor für BWL an der Universität Erlangen-Nürnberg,ordnete zu Beginn den E-Sports-Markt ein (Foto: Christian Horn) 17 von 52 Teilen 17 / 52 Lucas Petermeier von der Omnicom-Agentur Fuse (Foto: Christian Horn) 18 von 52 Teilen 18 / 52 (Foto: Christian Horn) 19 von 52 Teilen 19 / 52 Christopher Schielke (VfL Wolfsburg) und Sebastian Seifert (1. FC Nürnberg) erläuterten die E-Sports-Strageien ihrer Clubs (Foto: Christian Horn) 20 von 52 Teilen 20 / 52 (Foto: Christian Horn) 21 von 52 Teilen 21 / 52 (Foto: Christian Horn) 22 von 52 Teilen 22 / 52 (Foto: Christian Horn) 23 von 52 Teilen 23 / 52 (Foto: Christian Horn) 24 von 52 Teilen 24 / 52 DFL-Manager Andres Heyden im Gespräch mit Jörg Jakob (Foto: Christian Horn) 25 von 52 Teilen 25 / 52 (Foto: Christian Horn) 26 von 52 Teilen 26 / 52 Sumi Chumpuree-Reyntjes, Sales Director DACH bei Twitch, stellte dem Publikum die Plattform vor (Foto: Christian Horn) 27 von 52 Teilen 27 / 52 (Foto: Christian Horn) 28 von 52 Teilen 28 / 52 (Foto: Christian Horn) 29 von 52 Teilen 29 / 52 (Foto: Christian Horn) 30 von 52 Teilen 30 / 52 (Foto: Christian Horn) 31 von 52 Teilen 31 / 52 (Foto: Christian Horn) 32 von 52 Teilen 32 / 52 (Foto: Christian Horn) 33 von 52 Teilen 33 / 52 (Foto: Christian Horn) 34 von 52 Teilen 34 / 52 Thuy Ha von Lagardère Plus referierte über gute Sponsoring-Aktivierung im E-Sport (Foto: Christian Horn) 35 von 52 Teilen 35 / 52 Wie ticken E-Sports-Fans? Michael Heina von Nielsen Sports erläuterte es (Foto: Christian Horn) 36 von 52 Teilen 36 / 52 Jan Dominicus von Mousesports und Carl Kuhn, Jung von Matt/Sports, stellten den erfolgreichen deutschen Clan als "digitales Powerhouse" vor (Foto: Christian Horn) 37 von 52 Teilen 37 / 52 (Foto: Christian Horn) 38 von 52 Teilen 38 / 52 (Foto: Christian Horn) 39 von 52 Teilen 39 / 52 (Foto: Christian Horn) 40 von 52 Teilen 40 / 52 (Foto: Christian Horn) 41 von 52 Teilen 41 / 52 (Foto: Christian Horn) 42 von 52 Teilen 42 / 52 (Foto: Christian Horn) 43 von 52 Teilen 43 / 52 (Foto: Christian Horn) 44 von 52 Teilen 44 / 52 Die Schlussrunde bei der Kicker Convention beschäftigte sich mit der Frage, ob E-Sports als "neuer Breitensport" zu gelten hat (Foto: Christian Horn) 45 von 52 Teilen 45 / 52 (Foto: Christian Horn) 46 von 52 Teilen 46 / 52 (Foto: Christian Horn) 47 von 52 Teilen 47 / 52 (Foto: Christian Horn) 48 von 52 Teilen 48 / 52 (Foto: Christian Horn) 49 von 52 Teilen 49 / 52 (Foto: Christian Horn) 50 von 52 Teilen 50 / 52 (Foto: Christian Horn) 51 von 52 Teilen 51 / 52 (Foto: Christian Horn) 52 von 52 Teilen 52 / 52 (Foto: Christian Horn) 53 von 52 Teilen

Dass es Fifkas Analyse zufolge weltweit rund 650 Millionen E-Sports-Zuschauer gibt – darunter fast 300 Millionen, die als Enthusiasten gelten -, ist eine Entwicklung, vor der sich auch die Fußball-Bundesliga nicht verschließen kann. Auf der Bühne stellte Andreas Heyden, Chef der DFL-Tochter DFL Digital Sports, die Strategie des ligaeigenen Wettbewerbs Virtual Bundesliga vor. Mit Sebastian Seifert vom 1. FC Nürnberg und Christopher Schielke VfL Wolfsburg erläuterten zudem zwei Clubvertreter, warum sie auf E-Sports setzen, um neue Zielgruppen zu erschließen und zusätzliche Sponsoren zu gewinnen.Für viele Teilnehmer noch recht unbekannt dürfte Twitch sein. Die Amazon-Tochter gilt als eine der wichtigsten Anlaufstellen für E-Sports-Fans. Auch in Deutschland gewinnt die Streaming-Plattform zunehmend an Relevanz, wie Sumi Chumpuree-Reyntjes, Sales Director DACH bei Twitch, erläuterte. Demnach hat die Twitch-Nutzung, gemessen in Zahl der "Monthly Unique Devices", hierzulande gegenüber dem Vorjahr um 41,1 Prozent auf rund 11,2 Millionen zugenommen.Neben Wissenstransfer stand bei der Kicker Convention das Networking der Teilnehmer untereinander im Vordergrund – und auch Unterhaltung war geboten. So konnten sich die Teilnehmer selbst an der Konsole bei Fifa 20 ausprobieren. Zudem waren aktive E-Sportler des 1. FC Nürnberg und der Greuther Fürth anwesend, um eines der ältesten Derbys im deutschen Fußball virtuell nachzubilden. "Wir freuen uns über den regen Zuspruch zur ersten Kicker Convention", resümiert Nicolai Fröba, Leiter Kicker Convention bei der NürnbergMesse. "Ziel war es, den E-Sport und seine Rolle im Sportmarketing anhand von Best Practices bekannt zu machen. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zum intensiven Dialog. Im nächsten Schritt werten wir gemeinsam mit unserem Partner Kicker/Olympia Verlag die Ergebnisse aus und planen die Weiterentwicklung des Veranstaltungsformats." hor