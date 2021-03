© Radiozentrale

Der Radio Advertising Summit findet in diesem Jahr rein digital statt

Der Startschuss für den vierwöchige Radio Advertising Summit Digital fällt am 19. April. Das Programm gliedert sich in vier Themenbereiche, die jeweils eine Woche lang im Mittelpunkt stehen. Den Auftakt macht dievom 19. bis 23. April. Gerade in der Coronapandemie hat sich gezeigt, dass Vertrauen in Medien und Marken unverzichtbar ist, um sein Publikum und seine Kunden zu erreichen und zu überzeugen.Erstes Highlight der Themenwoche ist der Vortrag des ARD-Vorsitzenden und WDR-Intendanten Tom Buhrow, der über den Wertewandel in der Gesellschaft und die Auswirkungen auf die Mediennutzung spricht. Giuseppe Fiordispina, Marketing Director bei Seat, wird im Gespräch mit Christian Scholz, Geschäftsleiter Radio bei ARD-Werbung Sales & Services, erläutern, wie Sound und Stimme dabei helfen, eine Marke neu aufzuladen. Und Cornelia Krebs, Head of Media vom Forschungsinstitut September wird in einem Webinar erklären, wie wichtig es ist, bei der Ansprache der Zielgruppe den richtigen Ton zu treffen.Die zweite Themenwoche vom 26. bis 30. April beschäftigt sich mit der. Die Leitfrage ist, wie Audio und Radio nach der Pandemie zu einem Neustart von Gesellschaft und Wirtschaft beitragen können. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wird erläutern, wie es wirtschaftlich in Deutschland und Europa weiter geht. Unter dem Motto "Restart ins New Normal" geht es um die aktuellen Wirtschaftsprognosen und wie es gelingen kann, den Konsum schnellstmöglich wieder anzukurbeln. In dem Live-Webinar der zweiten Themenwoche geht es um unter dem Titel "Podcast Advertising - von der Idee zur Kampagne" wird erläutert, wie Unternehmen Podcasts für Werbezwecke nutzen können. Welche unterschiedlichen Werbeformen gibt es und wie lassen sich diese planen und buchen?In der dritten Woche vom 3. bis 7. Mai steht das für Werbekunden zentrale Themaim Mittelpunkt. Neben dem klassischen UKW-Radio können Werbekunden ihre Zielgruppen mittlerweile auch über eijne ganze Reihe weiterer Audiokanäle ansprechen. Marianne Bullwinkel, Geschäftsführerin bei RMS, diskutiert unter anderem mit Paul-Christian Brenndörfer, Head of Portfolio Strategy bei Jung von Matt und Julian Krohn, Creative Director bei White Horse Music und über das Potenzial und Strategien für wirkungsvolles Audiomarketing im Zusammenspiel aus Sonic Branding, Audiospots, klassischem Radio, Podcast und Social Audio.Die vierte und letzte Woche vom 10. bis 14. Mai beschäftigt sich mit der neuenund beleuchtet die zahlreichen Kanäle, die für Audio-Inhalte mittlerweile genutzt werden können. Von klassischem Radio über Streaming, von Musik und Hörbüchern bis zu Podcast oder Social Audio-Angeboten wie Clubhouse. Petra Lemcke, CEO Radio Sunshine live, Sven Bieber, Director of Sales Spotify Germany, Felicia Reinstädt, Programmchefin Bremen Vier und Bremen Next sowie Philipp Westermeyer, Gründer OMR, gehen gemeinsam der Frage nach, warum Audio genau jetzt das Medium der Stunde ist und perspektivisch die Schlüsseltechnologie der Zukunft markiert."Primetime für Audio ist in gleicher Weise als Synonym für die Lust am Hören zu verstehen, wie als als klare Botschaft für den Werbemarkt: Denn Audio ist das Medium der Stunde und gewinnt an Bedeutung für Konsumenten und dementsprechend auch für Werbetreibende, wenn sie die Menschen schnell und wirkungsvoll mit ihren Kernbotschaften erreichen wollen. Und das Ganze in einem Umfeld, das durch größtes Vertrauen geprägt ist", betont Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale. "Innerhalb von vier Wochen werden wir Audio in seiner ganzen Vielfalt präsentieren und vor allem belegen, dass für eine erfolgreiche Markenkommunikation an Audio kein Weg vorbeiführt."Die Anmeldung für die Webinar-Angebote ist ab sofort Radio-advertising-summit.de möglich. dh