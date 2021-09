© Bayerischer Rundfunk Der BR hat die Green-Radio-Studie in Auftrag gegeben

Am Klimawandel und seinen Folgen kommt keiner vorbei. Wenn die Akteure aus Politik, Wirtschaft und NGOs dieses Thema in den Fokus rücken, dann verfolgen sie meist aber auch eigene Interessen. Das ist bei der kürzlich erschienenen Schrift namens "Green Radio" nicht anders. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) und der Bayerische Rundfunk (BR) haben sie anlässlich des Digitalradiotags am 6. September vorgelegt und werben darin für eine "Energiewende im Radio". Doch dagegen regt sich Widerstand.