© BR / Markus Konvalin Ende vergangenen Jahres wurde BR-Intendantin Katja Wildermuth von Emotion und HORIZONT mit einem Preis für "Gender Balance in Media" ausgezeichnet

Seit fast genau einem Jahr steht Katja Wildermuth als Intendantin an der Spitze des Bayerischen Rundfunks – und damit in einer Zeit, die von Pandemie, Beitragsdiskussionen und digitalen Herausforderungen geprägt ist. Im Interview spricht die Fernsehjournalistin darüber, wie sie den viertgrößten ARD-Sender aufstellen und dabei die Gesellschaft in all ihrer Diversität bestmöglich abbilden will.