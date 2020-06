Vermarktung des Düsseldorf-Express will Dumont auch künftig mit der Westdeutschen Zeitung zusammenarbeiten, heißt es.





DuMont hält bereits die Hälfte an der Zeitung, der zweite Gesellschafter ist die Westdeutsche Zeitung GmbH. Bei der lokalen"Über 50 Jahre haben WZ und DuMont gemeinsam den Düsseldorf-Express als Plattform für emotionalen Lokaljournalismus für die Region verankert. Der Austausch war stets partnerschaftlich und zielführend. Im Namen von DuMont bedanke ich mich ausdrücklich für die langjährige und sehr gute Zusammenarbeit“, betont Verlagsgeschäftsführer Carsten Groß. Das Bundeskartellamt muss dem Deal den Angaben zufolge noch zustimmen.DuMont will mit der kompletten Übernahme nach eigenen Angaben die Weiterentwicklung und Digitalisierung der beiden regionalen Marken "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Express" (Köln, Düsseldorf, Bonn) unterstreichen. Das Medienhaus hatte im vergangenen Jahr sein Portfolio der Regionalmedien überprüft und sich seit Herbst von insgesamt vier Regionaltiteln getrennt: "Berliner Zeitung", "Berliner Kurier", "Mitteldeutsche Zeitung" und "Hamburger Morgenpost". Die Mediengruppe kündigte dann im April an, einen Millionenbetrag in die verbliebenen beiden journalistischen Marken zu investieren.