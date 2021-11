Börse Online, Euro und Euro am Sonntag bekommen neuen Eigentümer

© Finanzen Verlag "Börse Online" wird künftig zusammen mit "Der Aktionär" vermarktet

Es tut sich was im Markt für Wirtschaftsmedien. Die Kulmbacher Börsenmedien AG, Herausgeberin von Der Aktionär, verleibt sich mit der Übernahme der Finanzen Verlag GmbH die Anlegermagazine Börse Online, Euro und Euro am Sonntag ein. Damit entsteht laut Unternehmensangaben das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland.