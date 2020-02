Die Nachricht traf die sogar die eigene Belegschaft völlig unvorbereitet: Am Dienstag, 25. Februar, verkündete der langjährige Disney-Chef Bob Iger in einem Rundbrief an die Mitarbeiter und einer Pressemitteilung, dass die Konzernführung ab sofort in den Händen seines Nachfolgers Bob Chapek liegt. Was Bob Iger in den vergangen 15 Jahren an der Spitze des Disney-Konzerns bewirkte, ist bekannt: die Akquisition von Pixar, Marvel Entertainment, Lucasfilm und 21st Century Fox. Und zuletzt im November 2019 der erfolgreiche Start der Streaming-Plattform Disney+ mit bereits jetzt mehr als 30 Millionen Abonnenten. Seit seinem Antritt als CEO hat Iger Disneys sowohl den Nettojahresumsatz (zuletzt 13,1 Milliarden Dollar) als auch den Börsenwert des Unternehmens ungefähr verfünffacht.

Dagegen ist sein Nachfolger ein in der breiten Öffentlichkeit noch weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der 60-jährige Chapek ist seit 27 Jahren bei Disney und leitete zuletzt die größte Konzernsparte Parks, Experiences and Consumer Products mit weltweit 170.000 Mitarbeitern. Davor war er unter anderem Vertriebschef der Disney Film Studios und Spartenchef Consumer Products. Chapek gilt in der Entertainment-Branche weniger als kreativer Kopf, denn als erfolgreicher Manager, der konsequent neue Geschäftsmodelle und neue Technologien einführt, die ihm unterstehenden Sparten auf Effizienz trimmt und auf langfristiges Wachstum setzt."Er versteht das bestehende und künftige Geschäft sowohl aus der operativen als auch aus der internationalen Perspektive", zitiert die Los Angeles Times den ehemaligen Disney-Manager Bill Coan. "Sein Job war, neue Geschäftsmodelle rund um die Marken Pixar, Marvel, und Star Wars zu entwickeln, und darin war er sehr erfolgreich", so Coan. Erfahrung auf dem neuen Wachstumsmarkt Streaming hat Chapek allerdings nicht.





Bob Iger verlässt Disney nicht ganz, sondern ist ab sofort "Executive Chairman" (eine Bindeglied-Führungsposition zwischen Aufsichtsrat und CEO, ausgestattet mit allen Vorzügen und Boni). Er soll bis zum Ablauf seines Vertrags Ende 2021 den reibungslosen Übergang an der Konzernspitze garantieren. Darüber hinaus soll er sich, in der Konzernmitteilung reichlich vage formuliert, um "kreative Belange" kümmern.



Was wirklich hinter Igers Abgang steckt, wissen offenbar nur schweigsame Eingeweihte. Bei Twitter wird spekuliert, dass Iger zu später Stunde noch als Präsident für die Demokraten kandidieren oder auch Kandidat Michael Bloombergs Vize werden will. Nicht unwahrscheinlich ist allerdings, dass Iger den Stabwechsel tatsächlich strategisch geplant hat - auf dem Höhepunkt seiner Erfolge.