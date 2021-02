Algorithmische Systeme und KI-Technologie beeinflussten immer größere Bereiche des täglichen Lebens, doch diese Vielfalt schlage sich in der Themendarstellung in Leit-, Fach- und sozialen Medien "nur ungenügend nieder", teilt die Bertelsmann Stiftung mit. Der mediale Fokus liege "sehr einseitig" auf den technischen und wirtschaftlichen Chancen und Akteuren – und zu wenig auf Fragen des Gemeinwohls. Daher seien solche politischen und gesellschaftlichen Aspekte auch in den öffentlichen Debatten unterrepräsentiert.