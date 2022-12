© IMAGO / Laci Perenyi Kann es nicht fassen: Nationaltorhüter Manuel Neuer

Das Debakel ist perfekt: Deutschland ist trotz eines 4:2-Erfolgs gegen Costa Rica zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Und das in einer vermeintlich leichten Gruppe mit Gegnern wie Japan und Costa Rica. Die Kritik in den Medien fällt dementsprechend harsch aus. HORIZONT Online hat wichtigsten Reaktionen auf das Aus der DFB-Elf zusammengefasst.