Er nimmt es, wie es kommt: Elton moderiert "Blamieren oder Kassieren" künftig bei RTL

Der Entertainer Elton (52) wird bald auch im RTL-Programm zu sehen sein. Der Kölner Privatsender strahlt ab Herbst Eltons Show "Blamieren oder Kassieren" aus. Im kommenden Jahr soll dann mit "Schlag den Besten" - ebenfalls moderiert von Elton - ein weiteres Format aus dem Show-Imperium von Stefan Raab zu RTL kommen. Das berichtete RTL am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

In der Neuauflage des Originals von "Blamieren oder Kassieren" treten zwei Prominente gegen einen Studiokandidaten in Quiz-Runden gegeneinander an. Das Format war einst Teil der ProSieben-Sendung "TV total" und im vorigen Jahr als eigene "XXL"-Show - ebenfalls noch bei ProSieben - zu sehen. Teilweise hatte es rund eine Million Zuschauer."Schlag den Besten" wird dann im ersten Halbjahr 2024 bei RTL zu sehen sein. In der überarbeiteten Neuauflage treten dem Sender zufolge Prominente in vier Folgen in verschiedenen Duellen gegeneinander an. Im Finale spielen die zwei Besten um den Jackpot.