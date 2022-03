Im Krisenzeiten vertrauen die meisten Menschen offensichtlich nach wie vor auf die traditionellen Massenmedien: So gaben 98 Prozent der Befragten an, ihr Wissen über den Krieg aus Radio oder Fernsehen zu beziehen, 82 Prozent aus persönlichen Gesprächen und mehr als die Hälfte der Menschen (51 Prozent) aus Printmedien. Etwa zwei Drittel (62 Prozent) gaben Online-Nachrichtenseiten als wichtigste Informationsquelle an, auf soziale Netzwerke vertrauen lediglich 42 Prozent.





Das dürfte auch daran liegen, dass in den sozialen Netzwerken zahlreiche Falschinformationen kursieren. Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine sind 56 Prozent der Befragten bereits mit Fake News in Kontakt gekommen. Obwohl über die Hälfte der Studienteilnehmenden angab, dank sozialer Medien schnell und effektiv Hilfe leisten zu können, zum Beispiel durch Spenden oder die Organisation von Unterkünften, sorgen sich viele Nutzerinnen und -nutzer über die Verbreitung von Falschinformationen in den sozialen Medien zum Krieg.



Obwohl sogenannte "Faktenchecker" existieren, greifen bisher nur wenige Nutzer auf diese Angebote zurück. Laut Studie nutzen nur 28 Prozent der Befragten entsprechende Angebote. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder mahnt zur Vorsicht: "Wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Nachricht korrekt ist, sollte man sie nicht unüberlegt teilen, sondern den Urheber überprüfen, Inhalte über eine Suchmaschine verifizieren und Faktenchecker-Angebote nutzen." Einen Teil der Verantwortung sieht er jedoch auch bei der Politik. In Zukunft solle die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit Quellen besser vermittelt werden.

