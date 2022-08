© imago images / Science Photo Library Podcasts werden gerne unterwegs gehört

Kaum eine Mediengattung wurde in letzter Zeit so gut durchleuchtet wie Podcasts. Nun hat der Branchenverband Bitkom frische Zahlen zur Nutzung der boomenden Audio-Formate to go vorgelegt. Neben der Nutzungsintensität hat der Verband die Wunschlänge für Podcasts abgefragt. Dabei zeigt sich: Die meisten Nutzer bevorzugen eher kurze Formate.