Bis zum 2. März um 21 Uhr können Werbungtreibende, Agenturen und Tonstudios ihre Spots auf Radio-advertising-award.de hochladen. Bewerben können sich Kreative in den vier bekannten Kategorien Best Brand, Best Creative Activation, Best Innovative Idea und Best Storytelling. In allen Rubriken können sowohl Einzelspots als auch Serienspots (max. drei Spots) eingereicht werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich die Einreichenden für die Shortlist im Rahmen des Audience Award qualifizieren. Dieser Preis wird jährlich von Radiohörer:innen aus ganz Deutschland gekürt.