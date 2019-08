© Xing Xing-CEO Thomas Vollmoeller

Das Karrierenetzwerk Xing wächst dank starker Geschäfte mit Firmenkunden weiter rasant. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um knapp 18 Prozent auf 65,5 Millionen Euro, wie die Firma New Work, Betreiberin des Netzwerks und Tochter des Medienkonzerns Burda, am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um etwas mehr als 18 Prozent auf 22 Millionen Euro zu.