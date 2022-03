Ströer übertrifft 2021 Prognose und peilt zweistelliges Umsatzwachstum an

© Ströer Ein Megalight von Ströer in Stuttgart

Der Außenwerber Ströer hat 2021 seine eigenen Erwartungen leicht übertroffen und will im laufenden Jahr noch einen draufsetzen. Der Erlös 2022 solle um 10 bis 14 Prozent steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mit.