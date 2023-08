IMAGO / CHROMORANGE

Der Eingang zum neuen FAZ Tower im Frankfurter Europaviertel

Die FAZ ist im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gerutscht. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Vor allem die hohen Papierpreise und Einmalaufwendungen für den Umzug in das neue Verlagsgebäude haben das Ergebnis belastet. Bei der Digitalisierung kommt die Frankfurter Allgemeine aber voran.

Das Geschäftsjahr 2022 sei "durch die widrigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spürbar beeinflusst worden", schreibt die