Mai-Segen: Auf einen Geldregen können sich die Spiegel-Gesellschafter freuen. Fast 50 Millionen Euro schüttet der Verlag an Teile seiner Belegschaft, an G+J/Bertelsmann und an die Augstein-Erben aus. Der Vorjahresgewinn in Rekordhöhe hat mehrere Gründe; der beste davon ist operativ erwirtschaftet. Bei der Prognose fürs laufende Jahr sind die Spiegel-Chefs hin- und hergerissen – und treffen in einem Punkt aber schon Vorsorge.