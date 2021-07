Mehr zum Thema

BGH vor Urteil

Wie eigenmächtig darf Facebook Nutzer abstrafen?

Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer müssen sich an die "Gemeinschaftsstandards" halten, sonst droht ihnen die Sperrung - aber darf das Netzwerk einfach selbst festlegen, welche Inhalte erwünscht sind und welche nicht? Für Deutschland entscheidet das bald der Bundesgerichtshof (BGH). Das Urteil soll in ein bis drei Wochen verkündet werden, kündigte das Gericht am Donnerstag an.