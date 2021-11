Twitter Blue startet in den USA

© IMAGO / ZUMA Wire Twitter will neue Erlösströme erschließen

Twitter bringt sein Bezahl-Angebot fünf Monate nach dem Start auch in den wichtigen US-Markt. Zunächst war es im Juni in Australien und Kanada eingeführt worden. Jetzt kommt es neben den USA auch nach Neuseeland, wie Twitter am Dienstag bekanntgab. Zu einem Termin für Europa gibt es nach wie vor keine Angaben.