© Leslie Johannmeier Andreas Grafemeyer wechselt in die Start-up-Agenturwelt - zur PR-Beratung The Trailblazers

Vom Großkonzern zur Neugründung: Der langjährige Bertelsmann-Sprecher Andreas Grafemeyer heuert bei der Kommunikationsberatung The Trailblazers an. Hier will sich der 55-Jährige "nochmal neu erfinden". Und die Start-up-Agentur mit Sitz in Berlin und Bielefeld? Sie verfolgt ein bemerkenswert ambitioniertes Ziel.