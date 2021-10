Gestern noch am Boden, heute wieder oben: Stefan Kuhlow erinnert das Comeback des Kinos an Rocky

von Wolfgang Borgfeld

In der Corona-Pandemie stieg der Bewegtbildkonsum überall an, nur in den (geschlossenen) Kinos nicht. Beim HORIZONT Kongress zeigten sich Vertreter aller Bewegtbildsparten zufrieden mit der Entwicklung und blickten optimistisch in die Zukunft. Dabei wird der Trend zu datengetriebenen Modellen immer stärker; lineares und nichtlineares Fernsehen verschmelzen immer mehr.