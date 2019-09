Wer bitte dreht sein Handy? Wie "Bild" vertikale Videos produziert

Das Bild-Team verbreitet täglich News in einer sogenannten Discover Edition: In einem speziellen Bereich der Snapchat-App verbreiten Redaktionen hier ihre eigens erstellten Inhalte. Vier eigene Shows richten sich an spezielle Zielgruppen: Fußball-Fans und Basketball-Enthusiasten sowie Auto-Liebhaber und Fitness-Freaks. Für Facebook Watch ganz neu im Programm ist das werktägliche Format Bild Daily.