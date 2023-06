Der RBB-Rund­funkrat hat für die Wahl zur neuen Intendantin drei Kandidaturen bestätigt

Drei Kandidatinnen gehen ins Rennen um die Wahl des höchsten Postens beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Die Wahl ist für den 16. Juni vorgesehen. Unklar bleibt bislang weiterhin, ob die derzeitige Interims-Intendantin Katrin Vernau noch als Kandidatin ins Rennen kommt.

Eine Findungskommission bei dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender wählte aus den eingegangenen Bewerbungen für den Intendantenposten aus: Ulrike Demmer (50, von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung), Heide Baumann (50, zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland) und Juliane Leopold (40, seit 2019 Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell). Das teilte die Gremiengeschäftsstelle beim RBB am Montag in Berlin mit.

Die Wahl ist für den 16. Juni vorgesehen. Zuvor können sich die drei Frauen an diesem Donnerstag in der Sitzung des Aufsichtsgremiums Rundfunkrat sowie danach am 12. Juni der Belegschaft des krisengeschüttelten RBB vorstellen. Der unabhängige Rundfunkrat, der sich aus Vertretern gesellschaftlicher Gruppen quasi als Querschnitt der Bevölkerung zusammensetzt, wählt.Unklar bleibt bislang weiterhin, ob die derzeitige Interims-Intendantin Katrin Vernau noch als Kandidatin ins Rennen kommt. Sie bewarb sich selbst nicht im offiziellen Bewerbungsverfahren, ließ aber über Interviews und öffentliche Aussagen durchblicken, dass sie den Job weitermachen würde.