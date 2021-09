Schöner Wohnen bietet jetzt auch Siegel an

"Best of Design"

© Gruner+Jahr Die "Best-of-Design"-Produkte werden in einem Schöner-Wohnen-Spezial vorgestellt

Für Medien wie den Focus oder das Handelsblatt sind Siegel ein einträgliches Geschäft, nun steigt auch Gruner + Jahr in das Geschäft mit den Signets ein. Die Wohnzeitschrift Schöner Wohnen vergibt ab sofort das Siegel "Best of Design".