© WDR/Herby Sachs Der amtierende ARD-Vorsitzende und WDR-Chef Tom Buhrow

Die Landesrundfunkanstalten der ARD wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Nachdem die Häuser bereits in den Bereichen Verwaltung, Produktion und Technik kooperieren, wollen sie nun auch in bestimmten Programmbereichen Synergien schaffen. Das haben die Intendantinnen und Intendanten bei ihrem Treffen in Potsdam beschlossen. Außerdem sollen einige Spartenkanäle und Radiosender künftig nur noch digital verbreitet werden.