Gruner + Jahr steckt Millionenbetrag in Paid Content

© Foto: G+J Das Gruner + Jahr Pressehaus in Hamburg

In Zeiten volatiler Werbeausgaben sind Vertriebserlöse für Publisher wichtiger denn je. Das weiß auch Gruner + Jahr. Der Hamburger Zeitschriftenverlag hat sich daher nach eigenen Angaben eine Digital-Journalismus-Offensive verordnet und will massiv in den Ausbau des eigenen Paid-Content-Angebots investieren.