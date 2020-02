© Screenshot: HORIZONT

„Wir vertreten die Auffassung, dass es unseren Lesern zumutbar ist, eine möglichst große Vielfalt von Quellen präsentiert zu bekommen.“ Michael Maier Teilen

Wenige Tage, nachdem Silke und Holger Friedrich von DuMont den Berliner Verlag übernommen hatten, erzählten sie in einem Hörfunkinterview von den zahlreichen Hilfsangeboten, die sie bereits bekommen hätten,. Sie sagten, das berge viel Potenzial, um „sehr guten Content zur Verfügung zu stellen“ und sei sicherlich interessanter „als das, was da jetzt durchoptimiert“ worden sei „und dann doch zu einer gewissen Einheitlichkeit führt“.Damit gemeint war die überregionale Berichterstattung, die zu dieser Zeit noch von Madsacksgeliefert wurde. Seit Februar ist dies nicht mehr der Fall. Die Kooperation besteht nicht mehr. Mangels eigener Redakteure (Stellenausschreibungen in englischer Sprache laufen) , die sich um nationale und internationale Themen kümmern, erscheinen in der Berliner Zeitung seither viele Artikel mit den Kürzeln von Nachrichtenagenturen: Einheitsware, wie sie jeder Redaktion zur Verfügung steht.Nun mag verstörend genug sein, dass sich die Friedrichs bei der journalistischen Ausgestaltung der Berliner Zeitung ausgerechnet auf Hilfsangebote aus Ländern berufen haben, in denen demokratische Prinzipien so wenig gelten wie freie Presse. Doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was nun tatsächlich auf der Webseite der Berliner Zeitung nachzulesen ist. Dort steht, aktuell sogar auf der Homepage, unter der Rubrik „Politik & Gesellschaft“ ein Artikel über Geopolitik Er speist sich aus den Quellen „BLZ/Reuters/dpa/TASS“.ist die staatliche russische Nachrichtenagentur und damit nichts anderes als ein direkt vom Kreml gesteuertes Propaganda-Instrument.Insofern mag es auf manche noch originell gewirkt haben, dass die unter dem IT-Erfahrenen Holger Friedrich binnen weniger Wochen neu aufgesetzte Webseite der Berliner Zeitung außer auf Deutsch auch auf Englisch und Russisch zu lesen ist (mit allerdings seltsam funktionierender Archivfunktion und gänzlich werbefrei). Auf die Idee muss man aber erst einmal kommen, in Interviews von „faktenbasiertem Journalismus“ zu palavern, den sie einführen wollen und dann die TASS als ganz normale Informationsquelle zu nutzen – und das auch noch ausgerechnet beim ThemaDer Vorgang bedeutet eine weitere Eskalationsstufe nach den zahlreichen kuriosen Erklärungen, Verhaltensweisen, dem zweiseitigen Manifest des Verleger-Ehepaars inklusive der Danksagung an Egon Krenz, am Tag des Mauerfalls keinen Schießbefehl erteilt zu haben, sowie der Aufdeckung von Holger Friedrichs bewusst verschwiegener Tätigkeit als IM für die Stasi Am heutigen Donnerstag um 0.32 Uhr ging der Syrien-Artikel online. Am Nachmittag fragte HORIZONT den Herausgebersowie Chefredakteur Matthias Thieme , wie es zu erklären ist, dass die Berliner Zeitung die staatliche Nachrichtenagentur TAA wie eine ganz normale Agenturquelle handhabt. Maier antwortete, die Meldung habe frei zugänglich auf der Webseite der TASS gestanden: "Wir vertreten die Auffassung, dass es unseren Lesern zumutbar ist, eine möglichst große Vielfalt von Quellen präsentiert zu bekommen." Im Übrigen sei ihm "nicht bekannt, ob es im deutschen Pressekodex Regeln gibt, die die Zitierung der TASS verbieten."