Kugele soll beim Tagesspiegel die gesamte Technologiestrategie, die Technologieorganisation sowie die technische Entwicklungsarbeit verantworten. Zudem gehören die Evaluation neuer Technologien und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Digitalprodukte und IT-Infrastruktur zu seinen Aufgabenfeldern, wie der Verlag mitteilt. Der neue CTO war zuletzt rund dreieinhalb Jahre lang in gleicher Funktion für PlusDental tätig. Des Weiteren hat Kugele in seiner beruflichen Laufbahn bereits bei Zalando, Rocket Internet und Nu3 in IT- und Technologie-Führungspositionen gearbeitet.





"Ich freue mich außerordentlich auf die neue Verantwortung in diesem traditionsreichen Haus", sagt der Neuzugang selbst zu seiner Aufgabe beim Tagesspiegel. "Es liegen spannende Jahre des Wandels, des Erhaltens und des sich neu Erfindens vor uns. Ich danke der Geschäftsführung für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit." Mehr zum Thema Kampagne von Ressourcenmangel Der Tagesspiegel feiert die Freiheit - und sein neues Tabloid-Format Seit vergangenem November erscheint der Tagesspiegel im Tabloid-Format mit neuem Design sowie in neuer Heftstruktur. Um die Neuerungen bekannt zu machen, startet die Berliner Tageszeitung nun zusammen mit Ressourcenmangel eine bundesweite Kampagne, in deren Mittelpunkt ein Werbespot und mehrere Anzeigenmotive stehen. "Michael Kugele ist ein ausgewiesener Experte im Bereich der digitalen Technologien, der den Tagesspiegel mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung hervorragend unterstützen wird. Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben", ergänzt Tagesspiegel-Geschäftsführer Gabriel Grabner.



