Mediahuis will Aachener Verlagsgesellschaft übernehmen

© IMAGO / Hans-Jürgen Serwe Der Neubau des Medienhauses Aachen

Die belgische Mediahuis-Gruppe will die Aachener Verlagsgesellschaft (AVG) übernehmen, wodurch auch Aachener Zeitung und die Aachener Nachrichten an das Medienunternehmen gehen würden. Mediahuis-Gruppe und AVG teilten am Montag gemeinsam mit, dass man einen "baldigen Abschluss" der Verhandlungen erwarte.