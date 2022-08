© IMAGO / Schöning Die Mitarbeitenden des RBB wollen in der Causa Schlesinger eigeninitiativ für Aufklärung sorgen

In der RBB-Krise rund um Vetternwirtschaft-Vorwürfe gegen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger wollen Sendermitarbeiter mit einer eigenen Kommission Aufklärung betreiben. In einer Resolution, die im firmeneigenen Intranet steht und der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag, hieß es, die Beschäftigten würden in den nächsten Tagen Personen aus der Mitte der Belegschaft und von außen benennen.