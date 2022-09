Das Erste berichtet von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr über Trauerfeier. Die Moderation hat Julia-Niharika Sen. Um 20.15 Uhr nach der "Tagesschau" folgt dann eine 45-minütige Zusammenfassung des Tages unter dem Titel "Abschied von der Queen - Beisetzung in Windsor".

Daszeigt ab 9.03 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Trauer um Queen Elizabeth II". Live aus London moderiert Peter Frey. Die Sendung geht bis 18.05 Uhr. Um 19.25 gibt es ein weiteres "ZDF spezial". Die Moderatorin ist Christina von Ungern-Sternberg.Beiläuft in der Sendung "Bild live" von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr eine Sonderberichterstattung mit Experten, Reportern und Promis. Von etwa 11.30 Uhr bis mindestens 17.00 Uhr widmet sich das Programm dem Trauerakt. Mehrere Reporter werden vor Ort sein. Die Moderation übernehmen Lisa Loch und Patricia Platiel. Zudem werden Bettina von Schimmelmann und Tanja May als Society-Expertinnen im Studio berichten, unterstützt von Alexander von Schönburg per Schalte. Als eine Gesprächspartnerin wurde Prinzessin Maja von Hohenzollern angekündigt.