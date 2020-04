, bisher stellvertretender Leiter der deutschen "Publishing Business Unit", rückt hier als CEO nach. Nicht jedoch auf Dams parallelen Posten als Co-Chef der weltweiten Publishing-Aktivitäten der Bauer Media Group: Hierfür wirdals "Präsident" künftig alleine verantwortlich sein. Klinge wird direkt an ihn berichten. Damit ist das deutsche Verlagsgeschäft, früher wie heute (aber wohl nach Einschätzung der Verlagsspitze und, glaubt man manchen Mitarbeitern, angeblich auch durch Vernachlässigung nicht mehr zukünftig) die Basis aller Bauer-Gewinne, zumindest organisatorisch nun weiter weg denn je von Verlegerin und Konzern-CEOund ihrem COO. Wer will, kann im übertragenen Sinne darin auch den Hintergrund für Dams‘ Abgang, wohl tatsächlich "auf eigenen Wunsch", lesen.Denn Dams ist nicht der erste Top-Manager in Bauers deutschem Verlagsgeschäft, der seinen Hut nimmt: So hatte der langjährige Konzerngeschäftsführerdas Haus im vergangenen April verlassen, gefolgt von Vermarktungschef Dirk Wiedenmann im Juli und der Forschungsstrateginim November. Hintergrund: Bauer wandelt sich vom Verlag zur Portfolio-Holding, die Bedeutung des Magazingeschäfts relativiert sich offensichtlich. Dessen Mitarbeiter vermissen seit langem die Wertschätzung der Verlagsspitze für und Investitionen ins Publishing. Also in das Geschäft, das doch noch lange jenes Geld verdienen soll, mit dem Bauer seine neuen Aktivitäten aufbauen und in Schwung bringen will, etwa Vergleichs- und Vermittlungsportale für Finanz-, Handy- und Stromverträge. Von deren Erfolg bisher ohnehin wenig zu sehen ist. Zudem fremdeln viele alt- und neugedientebisweilen mit dem Führungszirkel um Veit Dengler (siehe HORIZONT 18/2019).Zu diesem sehr erweiterten Kreis gehörte eigentlich auch– doch auch sie verlässt Bauer jetzt; hier fehlt die Formel "auf eigenen Wunsch" im Pressetext. Hauer kam erst Anfang 2019 ins Haus. Die einstige Bauer-Trainee arbeitete 15 Jahre lang bei der Zeit, am Ende als Verlagsleiterin. Zuletzt war sie kurz bei Madsack Geschäftsführerin der Lübecker Nachrichten. Im weltweiten Publishing-Führungsteam neben Dams und Munro-Hall sollte sie sich umkümmern und dabei "out of the box denken". Während ihre Demission von Dauer scheint, soll ihr Bereich "vorübergehend pausieren", laut Bauer "als Folge der Corona-Krise". Wie lange? "Bis mehr Visibilität auf die langfristigen strukturellen Folgen der Krise für die Wirtschaft besteht", so der Verlag. rp