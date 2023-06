Stefan Hilscher (l.) und Matthias Ditzen-Blanke sollen Vorstandschefs des Zeitungsverbands werden

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) hat sich für die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Zeitungen ausgesprochen. "Die Zustellförderung muss jetzt unmittelbar kommen. Das Weitergehende ist die null Prozent Mehrwertsteuer", sagte Medienmanager Stefan Hilscher als Teil der neuen Verbandsspitze im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Hilscher betonte: "Wir stellen als Branche fest, dass in anderen europäischen Ländern die Wertschätzung der Medien eine völlig andere ist." Es gebe in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern inzwischen null Prozent Mehrwertsteuer auf Presseprodukte. Das gelte nicht nur für die Tageszeitung, das betreffe dann meist auch die Zeitschriften. "In manchen Ländern sind es auch zwei Prozent, aber nicht sieben Prozent wie in Deutschland." Und es gebe häufig noch weitergehende Förderungen in anderen Ländern. "Wir werden das auch von unserer Politik einfordern."