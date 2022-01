Funke will die Fusion aller Verlagsverbände – und rüttelt am Amt von Mathias Döpfner

© BDZV Das Haus der Presse in Berlin, Sitz von BDZV, BVDA und VDZ

"Keine Denkverbote": Die Funke Mediengruppe regt einen Umbau des Zeitungsverbandes BDZV an. Ziel ist mehr Schlagkraft mit weniger Kosten bei der Interessensvertretung und beim Gattungsmarketing – und am Ende eine Fusion mit VDZ und Co. Dann will Funke auch einen "personellen Neuanfang" bei den Ehren- und Präsidentenämtern. Diese Persönlichkeiten sollten dem "Wert des Journalismus" gemäß handeln. Der amtierende BDZV-Präsident heißt Mathias Döpfner und hatte zuletzt mit harter Kritik zu kämpfen.