Sibel Boner wird Head of Commercial Partnerships Mittel- und Osteuropa

© Sibel Boner Sibel Boner

BBC Global News baut seine kommerziellen Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa weiter aus. Sibel Boner soll als Head of Commercial Partnerships Mittel- und Osteuropa das Geschäft der BBC-Tochter in Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa weiter vorantreiben.