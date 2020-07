BR-Intendant Wilhelm tritt nicht zur Wahl für dritte Amtszeit an

© BR/Markus Konvalin Ulrich Wilhelm ist seit 2011 BR-Intendant

Der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, verlässt den öffentlich-rechtlichen Sender im nächsten Jahr. Nach zehn Jahren an der Spitze habe er sich entschlossen, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen, sagte der 59-Jährige am Freitag in München.