Wiedenmann kam im April 2014 zu Bauer und war seit vergangenem Jahr auch Mitglied der Deutschland-Geschäftsführung ("German Publishing Board"). In seiner Zeit bei Bauer sei es ihm mit seinem Team gelungen, "nachhaltig Marktanteile zu gewinnen und die Vermarktung des deutschen Publishing-Geschäfts erheblich zu stärken", sagt und dankt Sven Dams, Chef der deutschen Zeitschriftensparte. Er bedauere Wiedenmanns Entscheidung.



Wieviel Wahrheit steckt hinter der bei Personalabgängen so häufig gebrauchten Formel "aus persönlichen Gründen"? In Wiedenmanns Fall wohl ziemlich viel: Im Kollegenkreis hatte derschon seit längerem angedeutet, eines Tages auf die heimatliche Scholle zurückkehren zu wollen. Darüber hinaus darf man vermuten, dass ihn die aktuellen Veränderungen im Haus bei dieser privaten Entscheidung eher bestätigt als ins Zögern gebracht haben: Bauer wandelt sich vom Verlag zur Portfolio-Holding , die Bedeutung des Magazingeschäfts relativiert sich – und dessen Mitarbeiter fremdeln bisweilen mit dem neuen(siehe HORIZONT 18/2019). So hatte der langjährige Geschäftsführer Jörg Hausendorf das Haus im April verlassen Wiedenmann stand 2000 bis 2008 an der Spitze des internationalen Agenturnetzwerks, zuletzt als President EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Mitglied des globalen Boards von Initiative und Mediabrands. Im Jahr 2009 wechselte er zum Kölner Außenwerbungs- und Digitalvermarkter, als Vorsitzender der Geschäftsleitung und Deutschland-Vorstand. rp