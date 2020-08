© Bauer Media

Designer Wolfgang Joop im Geburtstags-Interview mit Tina

Wöchentlich erreicht die Zeitschrift bis heute mehr als zwei Millionen Frauen. „Dafür wollen wir uns mit der Ausgabe 35 bedanken. Mit einem tollen Geburtstagsheft voller Überraschungen und emotionaler Geschichten!", sagt Chefredakteurin Sabine Ingwersen. So erlebt die Leserin beim Blick auf das Titelbild der Geburtstagsausgabe, die am heutigen Mittwoch erscheint, bereits die erste kleine Zeitreise in das Entstehungsjahr: Das schwedische Model Sassa Miselli war im Sommer 1975 das Gesicht der 1. Tina-Ausgabe. Die Redaktion hat sie in Schweden bei ihrer Familie besucht und die heute 72-Jährige als Geburtstagsgeschenk ein weiteres Mal zum Tina-Covermodel gemacht.Von ihr ist auch der Berliner Designer Wolfgang Joop noch heute ganz hingerissen. Im Gratulations-Interview mit Tina schwärmt er von ihrer "Haferflocken-Buttermilch-Frische" und appelliert an die Leserinnen: "Traut euch, reife, freie Frauen zu sein“.Für das Cover-Shooting der Geburtstagsausgabe hat Joop dem Magazin ein Kleid aus seiner erfolgreichen "Van Laack Meisterwerk"-Kollektion mitgegeben. Die Ausgabe 35 markiert zudem den Start der Geburtstagsreihe mit vielen Extras für die Leserinnen in den kommenden Ausgaben.