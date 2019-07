Man bündele die Millennials-Kompetenz, also die Redaktionen und Titel für die Zielgruppe der heute 20- bis 35-Jährigen, an einem Standort, so der Verlag. Damit erschaffe man „die größte Millennial-Kommunikationsplattform im deutschen Publishing Business“. Solche Themenredaktionen, verbunden mit Doppel-, Dreifach- und gar Achtfach-Chefredaktionen, sind seit langem groß in Mode, nicht nur, aber vor allem bei Bauer (etwa bei Food oder Gesundheit). Und nicht nur wegen erhoffter gegenseitiger inhaltlicher Inspiration, Abstimmung und Differenzierung bei vermuteten ähnlichen Zielgruppen, sondern auch oder vor allem wegen Produktions-Synergien – also zum Kostensparen.



Betroffen vom Umzug sind 31 Mitarbeiter, teilt der Verlag mit. Dem Vernehmen nach laufen die Verträge von sieben Kollegen aus, die übrigen 24 Mitarbeiter sollen ein Wechselangebot nach Hamburg erhalten. „Wir sind uns jedoch bewusst, dass ein Standortwechsel nicht für jeden in Frage kommt“, sagt, Chef von Bauers Publishing-Geschäft in Deutschland. Diese Kollegen wolle man „bestmöglich dabei unterstützen“, neue Jobs bei oder außerhalb von Bauer zu finden., bisher Chefredakteurin von Joy und Shape, soll „neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen“.Bauer hatte die Titel Joy, Shape und Cosmopolitan 2012 von der Münchner MVG Medien Verlagsgesellschaft übernommen . Cosmopolitan verbleibt in München und bildet dort mit Madame (2017 von Medweth gekauft ) die Premium-Sparte. Auch die Jugend-Zielgruppen bespielt Bauer mit Bravo aus München. rp