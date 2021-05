Transkript für bessere Navigation im Podcast

Spotify hat neue Features für Barrierefreiheit angekündigt. Dazu gehört das automatische Transkribieren von Podcasts und ein verändertes Button-Design. Während die Änderungen vor allem an Menschen mit Sehbeeinträchtigung gerichtet sind, geht das Transkriptions-Feature über die visuelle Komponente hinaus.Die verschriftlichten Podcasts machen es möglich, entweder mit oder ohne Ton den Podcast-Text zu lesen, durch Episoden zu scrollen und auf einen Absatz zu klicken, um schnell zur richtigen Stelle zu springen. Für jeden Absatz wird der entsprechende Zeitpunkt in der Aufnahme angezeigt.Das Feature wird innerhalb der kommenden Wochen in der Beta-Version für ausgewählte Podcasts ausgerollt. Ziel sei, die automatische Transkription für alle Podcasts aus Spotify zu ermöglichen. Einen Zeitrahmen nennt Spotify dafür nicht.Außerdem hat Spotify die Farbe, das Textformat und die Größe der Buttons verändert, um sie besser lesbar zu machen. IOS-Nutzerinnen und Nutzer bekommen außerdem die Möglichkeit, die Textgröße in der App zu verändern.