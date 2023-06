Für Sky war „Babylon Berlin“ ein großer Erfolg, gleichwohl will der Sender jetzt keine eigenen Stoffe mehr entwickeln.

Sky Deutschland, der deutsche Zweig des zu Comcast gehörenden Pay-TV-Anbieters Sky, zieht sich aus der Produktion eigener Drehbücher zurück. Ein Sky-Sprecher bestätigte der FAZ einen Variety-Bericht, wonach die Produktion neuer fiktionaler „Sky Originals“ von 2024 an eingestellt wird. Die gemeinsam mit der ARD produzierte Serie "Babylon Berlin" will die ARD alleine fortsetzen.

Der Chef von Sky Deutschland Devesh Raj habe die Mitarbeiter am Donnerstag über diesen überraschenden Schritt informiert. Variety schreibt, das gesamte Skript-Team werde aufgelöst. Bereits in Auftrag gegebene und in Produktion befindliche Serien wie das Post-Apokalypse-Drama "Helgoland 513″ und "Das Boot" Staffel 4 werden jedoch beendet.

Auch wenn der bisherige Partnerfür eine Fortsetzung der High-End-Produktion "Babylon Berlin" nicht mehr zur Verfügung steht, will die ARD die Serie fortsetzen. "ARD Degeto, X Filme und Beta Film beauftragen die Entwicklung der 5. Staffel von "Babylon Berlin"", ließ sich der Geschäftsführer der ARD Degeto, Thomas Schreiber, am Donnerstag zitieren. Die Degeto ist eine gemeinsame Filmproduktionsgesellschaft der ARD-Sender mit Sitz in Frankfurt am Main."Die Serie mit ihren bisherigen Staffeln ist ein internationaler Erfolg, der in mehr als 140 Länder verkauft wurde", sagte Schreiber über das Prestigeprojekt "Babylon Berlin". "Inbelegen mehr als 55 Millionen Abrufe in der ARD-Mediathek das große Interesse." Derzeit freue man sich auf den Start der vierten Staffel am 29. September in der Mediathek und ab 1. Oktober im Ersten.