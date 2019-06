© Facebook Viele misstrauen Facebook

Themenseiten zu diesem Artikel: Facebook

Facebook Twitter

Twitter Instagram

Instagram YouTube

YouTube Verlagsstudie

Verlagsstudie Nachrichtenquelle

Nachrichtenquelle Hauptinformationsquelle

The Medium is the Message: Fast zwei Drittel der deutschen Onlinenutzer vertrauen laut der Verlagsstudie B4P den Infos in den hiesigen Medien. Für News aus Politik und Gesellschaft dienen die klassischen Kanäle als Hauptinformationsquelle. Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram oder Youtube dagegen halten nur wenige User für glaubwürdig – sogar unter den Jüngeren.